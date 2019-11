© foto di Federico De Luca

Il mercato di gennaio dell'Inter visto da Giocondo Martorelli, agente di grande esperienza. Si inizia parlando di Kulusevski, che rappresenta uno degli obiettivi per la metà campo nerazzurra. "Calciatore importantissimo - dice a TMW - ma in proiezione futura. Conte è stato chiaro e vorrà migliorare la rosa con calciatori che hanno già avuto esperienze internazionali e che hanno vinto qualcosa. Anche Marotta è stato chiaro nel voler intervenire a gennaio ma con giocatori che non superino una certa età e che abbiano esperienza interrnazionale. E' dura trovare giocatori importantissimi a gennaio, però ci sono ad esempio Matic, Rakitic. Giroud che Conte conosce bene e che nelle loro squadre non hanno grandi possibilità di giocare. Vidal invece ha più spazio nel Barcellona e mi pare una possibilità più remota che possa arrivare all'Inter. Molto in ogni caso dipenderà anche dalle uscite dei nerazzurri, ci sono vari calciatori che finora non hanno trovato grandi possibilità di giocare".

Per l'attacco si è parlato per l'Inter anche di Petagna...

"Se la Spal, che rispetto all'anno scorso si è indebolita, dovesse dar via anche Petagna, sarebbe un problema molto serio".

