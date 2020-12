ESCLUSIVA TMW - Maspero: "Toro, finiti i bonus, ora vincere. Serve più personalità a metà campo"

esclusiva Maspero: "Toro, finiti i bonus, ora vincere. Serve più personalità a metà campo"

Da grande ex granata Riccardo Maspero non ha dubbi. "Con l'Udinese sarà una gara complicata- dice a TMW - ma ora il Toro deve far punti. Sono finiti i bonus. Il ko nel derby può starci ma non in quel modo. Adesso serve la vittoria".

Che cosa manca al Toro: la concentrazione o la personalità?

"Manca qualcosa a centrocampo ma non perchè i giocatori non siano capaci. Manca qualche giocatore di personalità e di spessore che possa dare equilibrio".

Dunque i 24 gol subìti sono anche legati al lavoro del centrocampo?

"I gol non sono mai sempre colpa della difesa, il discorso è sempre collettivo anche se poi ci possono essere gli errori individuali. In generale questi gol incassati possono voler dire che l'organizzazione difensiva pecca e che le responsabilità sono anche del centrocampo".

Da Giampaolo si aspettava di più?

"E' un tecnico che ha bisogno di tempo, non gli vanno messe pressioni. Il Torino finora lo ha aspettato però la posizione inizia a farsi pericolosa e c'è bisogno di una vittoria per accorciare la classifica. E' vero che ha influito anche la questione Covid ma credo che più o meno abbia inciso per tutti".

In attacco per il mercato si parla di Cutrone: lo prenderebbe?

"E' un attaccante che mi piace, fa movimento e apre gli spazi. Non è un gran bomber, lavora per l'altra punta e potrebbe essere la spalla per il Gallo".

Non è comunque la priorità...

"No, andrei a cercare un giocatore di spessore in mezzo al campo. Meglio se italiano in modo che sappia cosa significa indossare la maglia del Toro".