ESCLUSIVA TMW - Materazzi: "Lazio, Coppa salva stagione. Inzaghi? Io resterei"

La Lazio ha conquistato la Coppa Italia, battendo un'Atalanta apparsa un po' al di sotto delle sue possibilità. Per i biancocelesti è la settimana Coppa Italia della storia. "La squadra di Inzaghi ha giocato molto bene, riuscendo ad inibire le fonti di gioco degli avversari", ha detto a Tuttomercatoweb.com Giuseppe Materazzi, ex tecnico biancoceleste. "Anche i giocatori più temibili dell'Atalanta come Gomez e Ilicic sono stati bloccati bene e poi in mezzo al campo la Lazio ha dominato, tutti si aiutavano e collaboravano. L'Atalanta, anche per questi motivi, non è riuscita ad esprimersi al massimo".

Questa Coppa salva la stagione della Lazio considerato che in campionato poteva fare di più?

"Sì, in campionato poteva fare di più ma ci sono club che spendono di più. La Lazio si è confermata squadra di fascia medio-alta. E la Coppa in effetti ha salvato la stagione".

Anche Milinkovic con il suo gol ha salvato la sua stagione?

"La sua stagione è stata al di sotto delle attese, non so se ha salvato la sua annata comunque di sicuro ha realizzato un gol pesantissimo".

Inzaghi se lo immagina sulla panchina della Lazio il prossimo anno?

"Mi auguro di si e me lo immagino. Naturalmente un tecnico come lui dopo qualche anno nella stessa squadra si guarda attorno e altri guarderanno a lui. Magari dopo 3-4 anni deve provare nuovi stimoli e motivazioni".

Al posto di Inzaghi lei che farebbe?

"A pari condizioni resterei alla Lazio"