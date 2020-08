esclusiva Milan sogna Bakayoko. Il francese: "Ho i rossoneri nel cuore"

Il Milan sogna il ritorno di Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista è rientrato al Chelsea dopo un anno in prestito al Monaco, dove già si era messo in mostra nella stagione 2016-17. Il francese ha lasciato ottimi ricordi in rossonero, dove nella stagione 2018-19 ha raccolto 42 presenze in tutte le competizioni. Si valutano le condizioni per rendere possibile l'affare, il Chelsea che l'ha pagato nel 2017 ben 40 milioni non vuole andare in perdita (contratto in scadenza nel 2022) ed è da risolvere il nodo ingaggio, fuori dalle possibilità del Milan. Intercettato telefonicamente dalla nostra redazione, Bakayoko si è limitato ad ammettere che: "Tutti sanno che il Milan è nel mio cuore e conservo ottimi ricordi. Al momento sono un giocatore del Chelsea, poi nel calcio si vedrà".