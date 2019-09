ESCLUSIVA TMW - Minotti: "Lautaro che potenzialità. Sanchez si esalterà"

© foto di Federico Gaetano

Lorenzo Minotti ieri presente al premio Vicini a Cesenatico ("Azeglio era un grandissimo ct e una persona con la p maiuscola, amava il calcio e i giovani come ha dimostrato anche con la sua under21") ha parlato a TMW dell'attualita, a partire da Fiorentina-Juve: "Sarà una gara molto delicata nel senso che i viola devono fare i conti anche con le due sconfitte subìte, la Juve sta metabolizzando il lavoro di Sarri e non è ancora nella sua miglior versione. Sarà aperta a tutti i risultati e mi auguro sia spettacolare come Fiorentina-Napoli. Ribery? I grandi campioni sono stimolati e abituati di fronte a certi appuntamenti e danno il meglio. Però è anche vero che avrà davanti la difesa della Juve molto forte. Nelle prime giornate di campionato hanno fatto specie i sette gol subìti dal Napoli e i tre dalla Juve quando vinceva 3-0, però è anche vero che quest'anno c'è una linea che prevede che tante più squadre proveranno a giocare la partita e credo che sarà un campionato con una media gol più alta rispetto al passato. La Roma? Abbiamo visto una squadra che quando attacca ha meccanismi e una qualità interessanti, va trovato un equilibrio sulla fase difensiva e Fonseca si calerà nel nostro campionato, è un tecnico intelligente e troverà i giusti correttivi". Chiusura su Lautaro: "Ha un gran carattere, voglia di fare ed ha potenzialità da gran campione. Sanchez avrà voglia di riscattarsi. Non sarà semplice perchè arriva da un anno e mezzo piuttosto balbettante e ci metterà un po per entrare in condizione, però come diceva Guidolin il calcio di Conte lo esalterà e farà la seconda punta dietro a Lukaku adesso è la situazione tattica migliore per lui"

Clicca sotto per guardare