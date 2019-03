ESCLUSIVA TMW - Moggi: "Ancelotti non ha difetti. Icardi? Chiarisca con i croati"

© foto di Simone Calabrese

Chiacchierata a tutto tondo a TMW con Luciano Moggi. Napoli-Juve in programma domenica sera offre tanti spunti sul presente e sul futuro. E allora con Moggi si inizia parlando del valore di questa sfida: "Non è importante per la Juve che comunque vincerà lo scudetto. Può essere - dice a Tuttomercatoweb.com - una questione di prestigio per il Napoli. Battere la juve può avere un significato speciale. Dal canto suo la squadra bianconera si preparerà alla sfida del 12 marzo contro l'Atletico Madrid".

A proposito della Juve si parla ormai da tempo del futuro di Allegri: lei che pensa?

"Parlare è una cosa, ma la sostanza è un'altra. Finchè è alla Juve è il migliore. Se poi non sarà più alla Juve, ne parleremo ma ora è importante sostenere chi ha portato avanti la squadra in modo del tutto brillante. Ci sono state critiche ad Allegri perchè è arrivata la sconfitta con l'Atletico. Perdere una gara comunque si può, questi sono confronti che durano 180 minuti".

Si immagina dunque Allegri sulla panchina della Juve anche il prossimo anno?

"Non immagino niente. Allegri ora è il tecnico della Juve e va trattato come tale. Peraltro il calcio regala spesso cose inaspettate e non è detto che la Juve non possa farcela con l'Atletico. Penso che Allegri possa restare. Dipende da lui e dai dirigenti, ma soprattutto da lui".

Eventualmente Zidane potrebbe essere il sostituto giusto?

"Non lo so e non mi va di fare nomi. Spero resti Allegri"

Passando ad Ancelotti, è l'uomo giusto per portare il Napoli in futuro allo scudetto?

"Dipenderà dagli investimenti della società. Bisogna tener conto della Juve e del coraggio dei bianconeri di prendere giocatori importanti. Ancelotti comunque sta facendo di tutto e di più. Domenica scorsa contro il Parma ha dato spettacolo. E' l'ideale per riportare lo scudetto a Napoli".

Ancelotti alla Juve che difetti aveva?

"Nessun difetto. Il problema fu il diluvio di Perugia, con Collina che interruppe la partita per 74 minuti per poi far giocare su un campo impraticabile dove si facevano preferire coloro che erano messi meglio fisicamente e non tecnicamente. Nella stagione successiva invece il commissario federale Petrucci che era stato dirigente della roma cambiò in corsa il regolamento prima di Juve-Roma, la partita che avrebbe deciso il campionato, mettendo Nakata in condizioni di giocare nonostante non potesse essere schierato per questioni di passaporto extracomunitario. La partita finì 2-2 e Nakata fece un gol e un altro lo fece fare. Fu una Juve che si caratterizzò per il bel gioco e che perse per cause esterne".

Icardi-Dybala è uno scambio che farebbe?

"Non avverrà"

E la gestione del caso Icardi?

"Trovo strampalato avergli tolto la sfascia. Sua moglie procuratrice parla dicendo delle cose sullo spogliatoio. Essendo sua moglie ne avranno parlato in casa. Si crea così un problema nello spogliatoio dell'Inter. Io credo che il datore di lavoro decida sui dipendenti. Ora la cosa da fare è chiudere la bocca a Wanda Nara e mettere il giocatore davanti ai croati con cui ha un cattivo rapporto e risolvere la situazione. Gli facciano chiedere scusa e tutto si ricompone".