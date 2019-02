ESCLUSIVA TMW - Morales: "Eintracht ostico. Bene per Inter la prima in trasferta"

L'Inter ha pescato l'Eintracht Francoforte per gli ottavi di finale dell'Europa League. Squadra alla porta ma l'avversario è comunque molto consistente. "E' una squadra ostica, solida e ben allenata, dice a Tuttomercatoweb.com Massimo Morales, grande conoscitore del calcio tedesco che fu vice del Trap al Bayern Monaco. "E' una formazione molto attenta anche alla fase difensiva, è guidata da un tecnico austriaco che ha dato equilibri. In avanti Rebic, Jovic e Haller sono giocatori molto pericolosi e possono far gol in tanti modi. L'Eintracht comunque è più forte in casa che in trasferta ed è dunque un vantaggio per l'Inter giocare la prima là. In trasferta la formazione tedesca perde un po' di spavalderia"

Che sorteggio è stato insomma?

"Non del tutto favorevole, i nerazzurri non hanno beccato una squadra semplice, l'anno scorso hanno fatto una finale di Coppa di Germania contro il Bayern ed è un gruppo che sta crescendo. Però l'inter adesso si è ricompattata e allora dico 51-49. Se fosse stata l'Inter di un mese fa avrei detto che era favorito l'Eintracht ma l'Inter di adesso gioca da squadra. E dovrà, ripeto, fare attenzione ai giocatori offensivi che sono veloci, completi, forti nel gioco aereo"

Chi è il più temibile?

"Haller è più fisico degli altri ma sono tutti pericolosi. Gli slavi sono più rapidi ed estrosi. Vanno alla conclusione in vari modi e sanno sfruttare anche il contropiede".