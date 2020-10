esclusiva Mpasinkatu: "Vedo Allegri in pole per il PSG. In seconda battuta per lo United"

Malu Mpasinkatu intervenuto al TMW News ha parlato del Napoli ("poco cinico, è mancato nella fase di finalizzazione"), ma anche del Milan: "Non sta sbagliando un colpo. Grandi meriti a Pioli che reputo sia stato fino a poco fa uno dei più sottovalutati in Italia. L'arrivo di Ibra e un ambiente favorevole dopo il lockdown hanno reso il Milan la più in forma in Italia".

I problemi dell'Inter?

"Manca un Kantè ma manca a mio parere un Nainggolan. Con lui potrebbe esserci anche una formazione più sbilanciata in avanti. Il belga e Vidal corrono per quattro e poi Eriksen è tornato dalla nazionale rivitalizzato e può essere un valore aggiunto. Come ad esempio può accadere alla Juve con Ramsey giocatore su cui Pirlo fa grande affidamento".

Capitolo allenatori: Allegri lo vede più in Francia o magari in Spagna al Real Madrid?

"Zidane non è partito benissimo però gode ancora di un alone di fiducia. Vedo un Allegri in pole position per il PSG e poi, qualora lo United dovesse andar male con Solskjaer per il Manchester".