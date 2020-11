ESCLUSIVA TMW - Oddi: "Immobile sempre forte. Mi aspetto gara polemica verso chi ha sparlato"

esclusiva Oddi: "Immobile sempre forte. Mi aspetto gara polemica verso chi ha sparlato"

Giancarlo Oddi, protagonista dello scudetto della Lazio negli anni Settanta ha le idee chiare sui biancocelesti che domani sono attesi dalla sfida col Crotone. "In questo periodo ci sono state tante polemiche pesanti - dice a TMW - perchè qui si parla di questioni di salute e non credo che la Lazio così come nessuna altra squadra possa mettere in campo un giocatore positivo per ottenere risultati sportivi: Non ci credo al fatto che la Lazio abbia commesso un reato del genere. Poi. certo, ci possono essere stati degli errori. Ma li ha fatti solo la Lazio o anche coloro che si sono occupati di questi tamponi?".

Che Lazio vedremo dunque alla ripresa del campionato?

"Quando si giocano queste partite di adesso l'unica cosa brutta è che non ci sono i tifosi. La Lazio entrerà in campo come sempre, ha carattere e lo ha dimostrato giocando con tanti elementi indisponibili. Farà una bella figura".

Capitolo Luis Alberto: deve giocare o no?

"Di solito ci sono dei regolamenti interni: se c'è scritto che se ti comporti in un certo modo poi non devi giocare, allora la Lazio fa bene a non mandarlo in campo. Inzaghi ha detto che verrà multato e in effetti meglio una sanzione. Se viene multato, paga il suo e finisce lì. Non c'è bisogno di toglierlo di squadra".

Immobile come lo vede?

"Credo non abbia problemi: i giocatori forti come lui, sempre in cerca del gol, sanno cosa fare. Giocherà la sua partita e farà a mio parere anche una gara polemica verso chi ha sparlato di lui".

E le assenze quanto peseranno?

"La mancanza di Milinkovic pesa, quanto a Luiz Felipe ci si fa meno caso: è spesso infortunato".

Ora inizia un ciclo di partite ravvicinate...

"La Lazio saprà tenere il passo: ha gran carattere e in più ci sono partite abbordabili che possono essere sfruttate"