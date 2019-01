ESCLUSIVA TMW - Onofri: "Romero, che potenziale. Potrebbe stare nel Chelsea"

Cristian Romero sembra destinato a diventare uno dei pezzi pregiati del mercato. il difensore classe '98 ha stupito tutti per qualità e personalità ed è seguito da due big come Juventus e Inter in vista di giugno. Del calciatore argentino abbiamo parlato con Claudio Onofri, autentica bandiera del Genoa. "Premetto che spero che possa restare al Genoa per dieci anni, perché stiamo parlando di un giocatore davvero di grande prospettiva. E' destinato a raggiungere livelli altissimi - dice a Tuttomercatoweb.com - è un classe '98 ed è chiaro che deve ancora perfezionarsi. Ad esempio deve migliorare le scelte in uscita: è un calciatore che con la sua buona gamba va a pressare alto e commette magari qualche fallo. Però, se dovesse un giorno lasciare il Genoa, è un calciatore da Chelsea, tanto per fare un esempio".

E' rimasto colpito subito da Romero?

"Lo avevo visto giocare nel Belgrano e poi quando è arrivato al Genoa è stato messo in Primavera. L'ho seguito, mi era sembrato bravo ma non mi aveva fatto tutta questa impressione... Poi quando l'ho visto esordire a Torino contro la Juve, dopo venti minuti non ho avuto dubbi: vedi l'intelligenza calcistica, la personalità nell'impostare, l'anticipo. Quando arrivò in italia, Thiago Silva dava quell'impressione. Non dico che sia il nuovo Thiago Silva però ha grosse potenzialità".

Dunque è un giocatore pronto per Juve e Inter anche?

"Ripeto, premetto che spero possa restare al Genoa a lungo. A livello di prospettive e di carriera, se mantiene le sue caratteristiche è destinato a club come questi. E' sorprendente, come Kouamè: anche in questo caso ti aspettavi un giocatore certamente bravo ma con un percorso di inserimento più lento. Invece si è dimostrato un vero valore aggiunto immediato: peraltro ho avuto modo di conoscerlo ed è un ragazzo eccezionale anche a livello comunicativo, parla come pochi calciatori e non è mai banale"