esclusiva Orrico: "Conte come Buonarroti: ispido e talentuoso. Ci sarà un compromesso"

"C'è un cinese di mezzo e non si può sapere cosa succederà ma a mio parere si arriva ad un compromesso". Così Corrado Orrico a TMW Nell'intervista che potete vedere sotto. "Conte ha due anni di contratto, gliene pagano uno e se ne va. D'altra parte Conte non torna indietro, quel che ha detto è stata una bastonata nei denti della società. Se lo ha fatto è perchè o ha voglia di andar via o perchè si aspetta un rafforzamento autentico. Zero feeling con Marotta? Non è il problema, semmai lo era più Ausilio che se resta Conte va alla Roma. E' emerso anche il grande oppositore di Conte. Se resta Conte lui va alla Roma, se Conte va via lui resta, allora la situazione è chiara. Se va via Conte, l'Inter perde un bravo allenatore. Antonio mi ricorda Michelangelo Buonarroti: talento e contraddizione, carattere ispido e capacità nel trovare la strade per le soluzioni".

