ESCLUSIVA TMW - Orsi: "Lazio, bella impresa. Ma che rabbia per il campionato"

© foto di Stefano Principi

La Lazio esulta per l'approdo in finale di Coppa Italia. Vittoria netta e una superiorità totale nei confronti del Milan. "I biancocelesti si sono fatti preferire sotto tutti i punti di vista. Come organizzazione di gioco, come approccio mentale e anche come fame", spiega a Tuttomercatoweb.com Fernando Orsi, ex portiere laziale. "La Lazio va in finale con merito, Strakosha nelle due partite non è stato quasi mai impegnato e il Milan, nonostante Piatek ha subìto lo strapotere difensivo dei biancocelesti".

Correa ha segnato pochi gol ma quello di ieri è molto pesante...

"Con lui la Lazio ha un bel valore aggiunto. Se non avesse avuto guai fisici la Lazio avrebbe potuto giovarsene maggiormente. Ha uno strappo importante e non dà punti di riferimento. In un momento in cui Immobile vede poco la porta è spuntato lui. Immobile e Correa comunque dimostrano di trovarsi bene come è emerso dal gol di ieri sera".

La Coppa Italia adesso può salvare la stagione?

"La verità è che ci sono tanti rimpianti. Quest'anno la Lazio non è riuscita a cogliere un'occasione forse irripetibile. Ha perso punti con squadre come il Chievo. E' chiaro che la vittoria di un trofeo sarebbe una grande impresa però quest'anno era opportuno lottare fino alla fine per arrivare al quarto posto. Ripeto, ci sono molti rimpianti e molta rabbia per aver perso troppi punti per strada".

Inzaghi ieri è stato comunque bravo a dare di nuovo carica alla squadra....

"Se la Lazio gioca come ieri con la squadra titiolare, quella che aveva vinto con Roma e Inter, con giocatori di qualità e sacrificio è molto forte. Certe scelte in determinate gare invece mi hanno fatto venire qualche dubbio. Ora restano sei gare da giocare e serve continuare con questa formazione: la qualità della Lazio in undici-dodici titolari è superiore a quella di Milan, Torino, Atalanta e Roma".