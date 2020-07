esclusiva Osimhen-Napoli, l'agente conferma: "Ufficiale a breve, non vede l'ora di iniziare"

vedi letture

Victor Osimhen al Napoli, finalmente ci siamo. A confermare le indiscrezioni francesi che vorrebbero l'annuncio ufficiale del trasferimento in arrivo già tra questa sera e domani ci ha pensato suo cognato, nonché storico membro dell'entourage dell'attaccante nigeriano, Osita Okolo.

"Ormai è fatta, l'annuncio del suo passaggio al Napoli può arrivare già oggi - è il commento esclusivo di Okolo ai taccuini di TuttoMercatoWeb.com -. Victor è davvero emozionato e non vede l'ora di iniziare ufficialmente questa nuova avventura in Serie A. Il Napoli per lui rappresenta una grande svolta", le sue parole in attesa del comunicato di azzurri e Lille sul futuro del classe '98.