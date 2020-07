esclusiva Padalino: "Lecce, sei giorni per la salvezza. Scintilla scoccata, Mancosu più decisivo"

Il Lecce è pronto a tuffarsi in una settimana decisiva per la lotta salvezza. "Saranno sei giorni fondamentali", dice a Tuttomercatoweb.com Pasquale Padalino ex calciatore ed ex allenatore dei salentini. Prima la Fiorentina (mercoledì) e poi il Genoa. "Dopodomani si affronteranno due squadre con necessità di punti. La Fiorentina non sta attraversando un momento strepitoso, ieri ha acciuffato il pari in extremis ma ha carattere, come il suo allenatore. Serviranno ad entrambe le squadre freddezza e lucidità. Non dovranno farsi prendere dallo stress della necessità dei punti. Da questo punto di vista la Fiorentina è più abituata avendo giocatori che da più tempo militano in A".

Il Lecce comunque si è ripreso dopo il successo con la Lazio...

"Sì, quel match ha fatto scoccare una scintilla e ora la squadra ci crede. E' arrivata una iniezione di fiducia per giocarsela fino in fondo".

Chi le è piaciuto di più in questa stagione nel Lecce?

"Credo che Mancosu abbia fatto la differenza. E' partito dalla C con me quando ero tecnico del Lecce. E già all'epoca ci chiedevamo se poteva avere lo stesso spessore anche in categorie superiori. E' un sardo, testardo, ottimo professionista e sono contento per lui e per la sua carriera. Mi sono piaciuti anche altri giocatori come Falco e Tachtsidis ma soprattutto Mancosu".

Tornando alla Fiorentina, se come pare Iachini non verrà confermato chi vorrebbe vedere sulla panchina viola?

"Occorre un tecnico che abbia polso e conoscenza della piazza e dei tifosi. Serve qualcuno che abbia entusiasmo e voglia di condividere momenti di gioia e di dolore".

Si parla tra gli altri di Spalletti? Che ne pensa?

"Non so se la Fiorentina possa assecondare le sue richieste o se lui vuol mettersi in discussione, a meno che non gli venga allestita una grande squadra. Non la vedo una soluzione possibile, mi sembrano due mondi distanti. La Fiorentina viene fuori da stagioni non entusiasmanti e con una rosa non da primi posti e dall'altra parte ci sono le esigenze di Spalletti di giocare per obiettivi a lui abituali. Significherebbe dover rifondare la Fiorentina. Oggi non mi sembra che ci siano i presupposti per una Fiorentina da Champions".