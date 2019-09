ESCLUSIVA TMW - Paramatti: "Juve-Can? Tanti forti, qualcuno va escluso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La rabbia di Emre Can. Escluso dalla lista Champions da parte della Juve, è rimasto profondamente deluso visto che, a suo dire, era rimasto anche per giocare questa competizione. "Non so come sia andata la vicenda nei dettagli, ma nel gruppo ci sono tantissimi giocatori forti e inevitabilmente qualcuno va escluso", dice a TMW Michele Paramatti, ex difensore bianconero. "Anche la domenica del resto si gioca in undici e ci sono coloro che vanno in panchina e pure in tribuna. La società e l'allenatore hanno fatto le loro scelte per il bene della squadra. Dispiace perchè Can è fortissimo ma ripeto la Juve ne ha tanti"

Dalla lista Champions è stato escluso anche Mandzukic che con Allegri era imprescindibile...

"E' il mio giocatore preferito e sono sorpreso. Ma valgono per lui evidentemente le stesse motivazioni legate a Can. Non sono stati ritenuti funzionali alle esigenze".

Mandzukic peraltro in estate aveva avuto anche parecchie offerte...

"Non conoscendo a fondo la questione non possiamo sapere se si tratta di una conseguenza di un comportamento o meno".

Uno sguardo anche al campionato dopo le prime due giornate. I bianconeri ci sono sempre...

"Sì, la squadra di Sarri sembra un passo avanti alla altre. Oltre al Napoli quest'anno ci sarà un'altra rivale, l'Inter. Con Conte e Marotta ha intrapreso una strada molto positiva e che può dare risultati".