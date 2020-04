esclusiva Pasculli: "Buona esperienza al Bangor City. Lautaro? E' da Barça"

vedi letture

Pedro Pablo Pasculli, campione del mondo con l'Argentina nel 1986, è l'allenatore del Bangor City che milita in B in Galles. E' da poco rientrato a Lecce dopo lo stop al campionato: L'esperienza è stata positiva - dice intervenendo al TMW News - stavamo andando bene. Ho preso la squadra al dodicesimo posto e ora eravamo quinti e poi purtroppo ci siamo dovuti fermare per la questione Coronavirus. Mi dispiace molto per il presidente Domenico Serafino che ora dovrà sostenere parecchie spese ma sono fiducioso che si riprenderà. Il nostro obiettivo resta quello di raggiungere la Premier League del Galles".

Parliamo di due suo connazionali: che futuro vede per Lautaro e De Paul?

"Lautaro è un giocatore da Barcellona e alla fine potrebbe davvero vestire la maglia del Barca. De Paul è seguito da tante squadre ma credo che resterà in Italia e penso che possa essere un giocatore da Milan".

Il suo Lecce invece?

"Spero possa restare in A. Sta facendo un buon campionato, è in zona retrocessione ma sono convinto che il prossimo anno sarà ancora in A perchè ha le carte in regole per mantenere la categoria" .