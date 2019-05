ESCLUSIVA TMW - Pasculli: "Inter, Conte per vincere. Icardi? Resta da 20 gol..."

"L'Inter prende un grande allenatore provare a tornare a vincere in Italia e in Europa". Parla così a Tuttomercatoweb.com Pedro Pablo Pasculli, l'ex attaccante argentino che nel Lecce ebbe come compagno di squadra proprio Conte. "I nerazzurri non vincono da tanto tempo e hanno fatto questa scelta per provare a riassaporare qualche successo. Non c'è tutto da rifare ma i cambiamenti ci saranno".

Ci sarà da aspettarsi una mini-rivoluzione?

"Quest'anno la juve ha disputato un campionato a parte ma l'inter è arrivata quarta conquistando l'accesso alla Champions solo all'ultima giornata. Senza considerare che è uscita ai gironi della Champions, ha perso in europa League e in Coppa Italia. Tutto questo vuol dire che alla squadra mancava qualcosa. E' chiaro che non è squadra da riconfermare in toto, credo che servano 4-5 elementi importanti"

Da argentino che giudizio può dare su Lautaro Martinez?

"Credo che si debba ancora adattare al calcio italiano. Ha fatto benino ma all'Inter si aspettano di più. Dovrebbe avere più possibilità di giocare, penso che non abbia fatto vedere tutto il suo valore".

E Icardi? Probabilmente verrà ceduto dai nerazzurri per puntare poi Su Dzeko e Lukaku...

"Non è una scelta facile far andare via un giocatore che ti garantisce venti gol a campionato. E' vero che non ha feeling con la tifoseria però serve un'altra punta che possa portare venti reti. Dzeko è forte ma ha anche un'età e per Lukaku occorrerà vedere se il Manchester United lo lascerà partire facilmente".