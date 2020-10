esclusiva Peccenini: "Roma, Veretout è eccezionale. Vlahovic lo prenderei di corsa"

vedi letture

Franco Peccenini è abbastanza fiducioso sulla Roma. Da grande ex giallorosso dice a TMW: " Domenica ho avuto una bella impressione dalla squadra, salvo i cali di tensione che sono il tallone d'Achille della Roma. Pareva una gara già vinta ma non può essere così soprattutto con la Juve. Peccato, dopo il rosso di Rabiot, in 11 sembrava la Juve, con la Roma in 10..."

Chi le sta piacendo in particolare?

"Veretout. E' eccezionale, sa cantare e portare la croce con abnegazione e umiltà. Grandissimo".

Smalling è un bel ritorno...

"Sì, Mancini Ibanez e Kumbulla in prospettiva sono ottimi calciatori ma sono giovani e Smalling è esperto e forte, può guidarli".

Serve un vice Dzeko,

"Ci vuole assolutamente, la Roma non può non avere due attaccanti. Va fatto uno sforzo. Vlahovic lo prenderei di corsa, anche Mayoral è forte. E poi non è detto che debba per forza essere un vice Dzeko. La Roma potrebbe giocare pure con due attaccanti".

E Fonseca adesso come lo vede?

"Prima del match con la Juve aveva questa spada di Damocle sulla testa. Adesso questa spada è perpendicolare ma io dico: diamogli la possibilità di avere una squadra completa, ha dovuto sempre metter su formazioni zoppicanti. Poi si valuterà, anche lui non è esente da errori. Ha idee, vediamo con la rosa al completo cosa farà".