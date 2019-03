ESCLUSIVA TMW - Pisacreta: "Annata positiva per gli arbitri. VAR panacea"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

L'ex arbitro e oggi vicepresidente AIA Narciso Pisacreta, intervistato da TMW, ha parlato così a margine del premio 'La Clessidra' a Sansepolcro: "Ritiro questo premio con piacere e ringrazio la commissione, non è facile premiare un arbitro".

Sull'annata degli arbitri: "È un'annata tutto sommato positiva, tanti esordienti hanno fatto bene in Serie A. Nel massimo campionato sono tutti bravi arbitri, c'è sempre un ricambio generazionale e c'è sempre un avvicendamento".

Sul VAR: "Con la tecnologia si può andare solo avanti. Averla in campo sarebbe stata una panacea per noi. È vero che porta maggiori responsabilità, perché devi prendere una decisione importante in breve tempo, ma la tecnologia è molto importante. C'è da migliorare, bisogna lavorare per esempio sull'addestramento dei VAR con un'apposita VAR Room".

Sulla violenza nei confronti degli arbitri: "Debellare la violenza è sempre stata un priorità, abbiamo fatto molto negli ultimi anni. L'errore dell'arbitro c'è sempre, noi siamo qui per migliorarlo. Non c'è però assoluto bisogno di esagerare nei toni. La violenza non fa parte del calcio, prendersela con una persona sola poi è solamente una vigliaccata".