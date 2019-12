ESCLUSIVA TMW - Pisanu: "Cagliari, voto 8. Maran grande etica del lavoro"

© foto di Lorenzo Marucci

Il Cagliari, ma non solo. Con Andrea Pisanu, ex calciatore rossoblù ma anche del Parma e del Bologna, si parla a TMW di vari temi. Adesso è assistente tecnico del Balzan, nella massima divisione del campionato maltese, ma non perde mai di vista la nostra serie A. "Per il Cagliari - dice - il mio voto è 8 per la stagione eccezionale, la rosa costruita bene, l'allenatore giusto. Tutto questo ha prodotto un grande entusiasmo. Nainggolan mi ha sorpreso in positivo, sta trascinando la squadra, poi mi ha colpito il portiere e devo dire che Simeone ha messo le ali. L'Europa? Difficile dirlo, perchè a gennaio le squadre cambiano, però essere così in alto è motivo d'orgoglio e se a metà marzo sarà ancora lì giusto provarci. Maran mi è piaciuto, è equilibrato e ha grande etica del lavoro". Poi sul Parma: "Ha costruito delle basi solide, è un progetto giusto con le persone adatte. Kulusevski? Bel giocatore, con margini di miglioramento. Secondo me avrebbe bisogno di di poter dimostrare ancora di stare a quei livelli. Fossi in lui resterei ancora a Parma per continuare a giocare e poi spostarmi"

