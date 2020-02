vedi letture

esclusiva Pizzaballa: "Atalanta che spettacolo. E' sempre più europea, merito di Gasp"

Tutti in piedi per l'Atalanta. Ha gioito per il grande successo di ieri della squadra di Gasperini anche Pierluigi Pizzaballa, bergamasco ed ex portiere atalantino. "L'Atalanta continua a dimostrare il suo valore anche in Europa perchè ha un gioco europeo - dice a Tuttomercatoweb.com - sempre proteso in avanti, all'attacco. E non demorde mai. E' la forza di questa squadra".

Ieri pur dimostrando tutte le sue qualità l'Atalanta ha anche concesso molto...

"A volte quando ci si porta sul 3-0 si diventa più tranquilli e quell'atteggiamento poteva costarci caro. Però alla fine il 4-1 è un risultato buono. Certo, c'è sempre da giocare in trasferta ma il vantaggio è abbastanza consistente".

Che percentuale dà oggi al passaggio del turno dei bergamaschi?

"Vista la squadra di ieri dico 70-80%. E considerata la loro difesa e le potenzialità dell'Atalanta in attacco anche al ritorno la squadra di Gasperini potrà colpire. Loro dovranno attaccare e potranno favorire il contropiede bergamasco".

E poi segnano tutti per l'Atalanta...

"Per gli avversari è difficile gestire l'Atalanta, non si sa come marcare i giocatori. Merito di Gasperini che ha dato queste geometrie di gioco. L'Atalanta gioca da squadra e insieme alla Lazio è la più bella da vedere".

C'è anche un Gollini attento e reattivo...

"Ieri ha fatto 2-3 ottimi interventi. In un'altra circostanza ha rischiato, per sufficienza. E' comunque da Nazionale, nel gruppo azzurro ci sta bene anche per l'esperienza che sta maturando in Champions".