ESCLUSIVA TMW - Pizzaballa: "Dea, dopo la mia un'altra Coppa. Goduria Ilicic"

© foto di Lorenzo Marucci

Sull'album delle figurine Panini era introvabile. Pierluigi Pizzaballa invece noi lo abbiamo rintracciato al telefono nella sua casa di Bergamo. E' stato a lungo portiere dell'Atalanta con cui nel 1963 conquistò l'unica Coppa Italia della storia del club. Così, in vista della semifinale di stasera contro la Fiorentina, dice a Tuttomercatoweb.com: "Le sensazioni sono molto belle, sarà una partita impegnativa per entrambe le squadre, ma l'Atalanta ha qualcosa in più, sta giocando alla grande e ora deve continuare così in questo finale di stagione".

La Coppa Italia per lei vuol dire parecchio...

"Per ora è l'unico trofeo importante in bacheca. Sarebbe l'ora di aggiungerne un altro. E' l'occasione per farlo".

Come se la giocherà stasera l'Atalanta?

"E' chiaro che la squadra di Gasperini ha maggiori possibilità in virtù del risultato dell'andata. La Fiorentina deve solo vincere perchè non credo si possa arrivare ad un 4-4 o 5-5. sarebbero risultati da...oratorio. Della Fiorentina temo Chiesa e Muriel e la loro rapidità nelle ripartenze. Gasperini avrà studiato bene queste situazioni tenendo conto anche di quanto accaduto nel match di Firenze. Certi spazi non potranno essere concessi alla Fiorentina".

Con Montella sarà una Fiorentina più imprevedibile?

"E' arrivato in un momento particolare, può cambiare qualcosa ma non credo più di tanto. La squadra è quella ed è difficile dare un'impronta profondamente diversa ai giocatori a disposizione".

Nell'Atalanta funziona tutto alla perfezione ma c'è anche un Ilicic che stupisce per la sua classe...

"In questo momento fa la differenza. E' in un periodo favoloso, anche quando è entrato col Napoli è stato decisivo. Vede il gioco immediatamente, si fa apprezzare per le sue finte e controfinte, riesce a servire le punte in profondità. Erano anni che a Bergamo non vedevo un giocatore così. E' una goduria guardarlo. E' chiaro che poi c'è tutto l'insieme, la squadra che gira, ma lui è eccezionale. Si sente e si vede".

Chiusura, da grande portiere, sul confronto tra Gollini e Lafont....

"Due ottimi interpreti del ruolo, però preferisco Gollini. E' più esperto e più completo".