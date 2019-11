ESCLUSIVA TMW - Prandelli: "Sarri intelligente a non proporre subito sue idee"

© foto di Federico De Luca

Cesare Prandelli è stato premiato oggi col Giglio d'oro premio internazionale di ciclismo. All'ex ct è stato conferito il premio Alfredo Martini-Maestri dello Sport. E' stata l'occasione per una chiacchierata di calcio. "L'Inter sarà lì fino alla fine - ha detto a TMW - e ci sarà molto interesse. I nerazzurri hanno mentalità e sanno interpretare le partite. La Juve si sta confermando e domani affronterà un'Atalanta che è sempre capace di lottare per il quarto posto e che ha alle spalle una società solida. La Juve dovrà stare attenta. Sarri? E' stato molto intelligente a non proporre in modo veloce le sue idee di calcio. Piano piano arriveranno. La crisi del Napoli? Difficile commentare, però quando ci sono queste situazioni significa che qualcosa è successo. La gestione di una squadra è come una gestione familiare dove ci possono essere conflitti tutti i giorni ma poi ci si confronta. Senza confronti si rompe qualcosa. Mi auguro per il Napoli, De Laurentiis e Ancelotti che riescano a trovare un punto in comune e possano ripartire più forti di prima".

