ESCLUSIVA TMW - Pres. Flamengo: "Il Chiellini del Brasile: Milan, ecco Duarte"

Il Milan guarda in Brasile, ancora una volta, e chiude un colpo per il presente e per il futuro. Dopo l'acquisto dell'attaccante Rafael Leao dal Lille, manca infatti solamente l'ufficialità per l'arrivo del difensore brasiliano Leo Duarte. Un profilo a dir poco interessante, che TuttoMercatoWeb.com ha analizzato nel dettaglio intervistando il presidente del Flamengo, Rodolfo Landim. È proprio il 'Mengão', d'altronde, il club che ha cresciuto e valorizzato Duarte dal 2014 a oggi, dalle giovanili fino alla prima squadra.

Landim, che tipo di giocatore è Leonardo Duarte da Silva?

"Leo, come lo chiamiamo tutti qua a Rio de Janeiro, è un difensore ancora giovane ma già molto affidabile. È sempre stato un gran bel prospetto, per questo abbiamo deciso di puntarci nel 2014, quando ancora militavo nel Desportivo Brasil. Ha una personalità mostruosa, grande forza fisica e una buona velocità".

Lo reputa pronto per una big del calcio europeo quale il Milan?

"Assolutamente sì. Leo ha 23 anni e deve ancora completare quindi il suo processo di maturazione, ma il suo carattere lo aiuterà sicuramente a imporsi nella sua nuova squadra e nel suo nuovo campionato".

Si parla tanto di Thiago Silva o di Marquinhos, a lei quale giocatore affermato ricorda?

"Vado controcorrente e, visto il suo approdo in Serie A, dico Giorgio Chiellini. Leo ha le caratteristiche giuste per diventare il Chiellini brasiliano, ne sono certo".

Non solo Chiellini, in Italia Duarte si misurerà forse coi difensori più forti del mondo.

"Anche per questo il trasferimento in Serie A è la scelta migliore per lui. In Italia Duarte potrà crescere e fare l'ultimo salto di qualità, imparerà tantissimo in un campionato che da sempre fa dell'attenzione tattica e del lavoro difensivo due autentici marchi di fabbrica".

Al Milan potrà consacrarsi proprio al fianco di un altro craque scuola Flamengo: Lucas Paquetá.

"Entrambi hanno tutto per farlo. Paquetá è al Milan da sei mesi e ormai si è ambientato, sono convinto che aiuterà anche Leo a farlo in tempi brevi".

Che ricordo ha di questi due giovani talenti?

"Ho dei bellissimi ricordi di entrambi. Leo e Lucas sono arrivati nel vostro campionato dopo essere stati protagonisti al Flamengo nonostante la loro età. Hanno un grande futuro dinanzi a loro e possono aiutare i rossoneri a tornare ad alti livelli tanto in Italia quanto in Europa. Boa sorte para tudo!".