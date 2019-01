ESCLUSIVA TMW - Pres. Frosinone risponde ad ADL: "Sindrome di Napoleone"

© foto di Federico Gaetano

La risposta del Frosinone, come prevedibile, non si è fatta attendere. Dopo l'attacco del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis al club ciociaro tramite il New York Times, il presidente Maurizio Stirpe ha scelto le pagine di TuttoMercatoWeb per rispondere in tono piccato al collega azzurro.

Ripartiamo dalle parole di De Laurentiis: "Club come il Frosinone non attirano fan, né interessi, né emittenti nel campionato. Arrivano, non cercano di competere e tornano indietro". Cosa si sente di rispondere?

"Mi sembrano dichiarazioni di una persona che ha la sindrome di Napoleone. Nella vita ancora prima che nel calcio serve rispetto e io qua non ne vedo. Io i soldi nel calcio li ho sempre investiti, con quelli che ho ricavato dai diritti tv ci ho costruito uno stadio nuovo. Cosa che De Laurentiis non mi sembra abbia ancora fatto".

Perché, a suo giudizio, è stata fatta un'uscita del genere? "Il perché non lo so, ci vedo solo una mancanza di rispetto da parte di gente cafona. E poi mi permetto di dire che non voglio neanche accettare consigli da chi non ha vinto praticamente niente negli ultimi anni".