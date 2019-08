ESCLUSIVA TMW - Progna: "Skrtel, esperienza per la Dea. Bene non smantellare"

© foto di Andrea Pasquinucci

Martin Skrtel è un nuovo giocatore dell'Atlanta. Per la difesa i nerazzurri puntano sull'esperienza dell'ex Liverpool. "Mancini è stato ceduto alla Roma e serviva un giocatore così anche in chiave Champions", dice a Tuttomercatoweb.com Domenico Progna, storico libero atalantino. "E' chiaro che non è più giovanissimo e gli è stato fatto non a caso un solo anno di contratto ma porterà comunque una buona dose di esperienza internazionale. Servirà anche perchè poi Palomino non ha ancora recuperato del tujtto".

Finora come le è sembrata l'Atalanta?

"Non ha smantellato, ha tenuto tutti i big ed è giusto così visto che ci sarà la Champions. L'handicap sarà semmai che queste partite dovrà giocarle a San Siro perchè ancora a Bergamo il campo non è pronto. C'è grande entusiasmo intorno a questa avventura. Certo che lo stadio di Bergamo avrebbe potuto influire nelle partite casalinghe mentre giocare a San Siro potrebbe essere quasi simile a sentirsi fuori casa. Vedremo il girone, spero che anche se non dovesse superarlo possa comunque poi qualificarsi per l'Europa League".

Su Muriel ha detto Gasperini che deve migliorare e che non ha ancora i 90 minuti...

"Non è semplice entrare nei meccanismi di Gasperini ma comunque c'è ancora tempo prima dell'inizio del campionato e della Champions"