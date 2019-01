ESCLUSIVA TMW - Pruzzo: "Piatek-Cutrone funzionerà. Quagliarella senza età"

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

Tanti temi nella discussione a TMW con Roberto Pruzzo. Soprattutto un'analisi profonda sugli attaccanti che ieri hanno dato spettacolo, da Zapata a Quagliarella passando per Muriel. Prima però alcune considerazioni sul Genoa e l'imminente partenza di Piatek che rischia di penalizzare pesantemente la squadra di Prandelli: "Se non prendono nessuno è chiaro che può essere un problema, però il mercato non è ancora finito e cercheranno di rimpiazzarlo".

Piatek è da Milan?

"Credo di sì. Ha dimostrato di saper segnare in Italia e sono convinto che la coppia con Cutrone possa funzionare".

Il Genoa come lo ha visto?

"Soprattutto nel primo tempo ha giocato bene creando occasioni. Non sarei così disperato. Non so come Perinetti adesso opererà, in ogni caso il Genoa mi sembra una buona squadra"

Si aspettava un Muriel così alla prima di campionato con la Fiorentina?

"No, perchè aveva alternato buone cose ad altre meno positive. Complimenti a Corvino che ci ha creduto ed è andato a prenderlo al momento opportuno. E' un buon acquisto che è ripartito col piede giusto e può fare molto bene a Firenze".

Adesso torna d'attualità anche il paragone con Ronaldo il Fenomeno...

"Anche a Roma parlano di Zaniolo come del nuovo Totti... Andiamoci con i piedi di piombo. Muriel è un ottimo giocatore ma in passato gli è mancata la continuità".

Che pensa invece di Zapata?

"Buonissimo attaccante che sta lavorando con un grande allenatore, capace di valorizzare al massimo il materiale a disposizione. Tutti coloro che hanno lavorato con lui sono migliorati dal punto di vista delle prestazioni. Merito dunque a Zapata ma anche a chi lo allena".

Chiudiamo con Quagliarella...

"E' un uomo senza età. Grande campione e professionista che ha girato molte squadre. Questo mi sorprende un po' perché di solito chi ha un bomber se lo tiene stretto. Lui comunque ha sempre fatto bene ovunque. Se è da Nazionale? La carta d'identità direbbe di no ma in questo momento è uno dei migliori attaccanti italiani".