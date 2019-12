ESCLUSIVA TMW - Pruzzo: "Roma in gran salute. Vlahovic, che forza fisica"

La Roma torna a vincere dopo il pareggio deludente in Europa League. Lo ha fatto contro la Spal che ieri era andata per prima in vantaggio, su rigore trasformato da Petagna. "Un ottimo risultato, all'inizio forse la partita era stata presa sotto gamba, poi nella ripresa i giallorossi l'hanno rimessa a posto", dice a TMW Roberto Pruzzo. "Adesso la formazione di Fonseca è in salute, sta recuperando una serie di giocatori ed è un avversario pericoloso. Oltretutto ha calciatori che possono sempre inventarsi la giocata vincente. La Fiorentina venerdì dovrà stare molto attenta, la Roma i suoi punti li fa e nessuno deve abbassare la guardia".

Che pensa del caso Florenzi, destinato ad andarsene?

"E' un addio plausibile, non so se definitivo o parziale. Ci sono gli Europei sullo sfondo e Florenzi giustamente vuole giocarli. Ora comunque si è fatto male Santon e Spinazzola non è al meglio quindi al momento non si può escludere niente. Lui alla Fiorentina? E' un giocatore con caratteristiche ben definite, ha sempre fatto l'ala e può dare il suo contributo. Come ruolo è quello di Lirola ma rispetto a lui ha più esperienza, ha giocato su grandi palcoscenici internazionali e può dare una grande mano".

Da grande attaccante che cosa pensa del gol strepitoso di ieri di Vlahovic contro l'Inter?

"E' stata una grande azione, non è facile partire da metà campo e arrivare poi a tirare con quella lucidità. Ha forza fisica notevole e ora deve andare avanti così. Ma deve stare tranquillo, senza esaltarsi in questo momento così come non deve deprimersi dopo partite come quelle contro il Lecce. L'ideale per lui sarebbe avere davanti un titolare esperto per poi poter volta per volte entrare e costruirsi la sua strada".