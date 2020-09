esclusiva Pruzzo: "Roma, Milik può diventare ancor più forte. Con Kumbulla serve Smalling"

Roberto Pruzzo, lo storico Bomber della Roma ha parlato a TMW nell'intervista che potete vedere sotto. A partire dalla probabile partenza di Dzeko. "Se ne va un giocatore fortissimo ma di 34 anni e con ingaggio molto alto. Nell'ottica di ridurre i costi ci può stare. Milik ha otto anni meno, è forte e può diventarlo di più. Ora l'importante è che il polacco non la tiri troppo per le lunghe. Dzeko in ogni farà bene alla Juve. Suarez è più uomo d'area, con Dzeko trovi anche un regista avanzato".

Kumbulla come lo giudica come rinforzo?

"Bisognerebbe arrivasse anche Smalling e allora sarebbe una buona difesa. Ha bisogno di uno d'esperienza vicino e Smalling sarebbe l'ideale. Peraltro il portiere nonè una vera garanzia. Serve uno sforzo per Smalling. Se potessi cambierei anche il portiere ma c'è un costo molto alto. Friedkin? Lo valuteremo bene l'anno prossimo. Servono sei mesi per capire un po', c'è da abbassare monte ingaggi che non è un segno di debolezza ma di programazione per costruire nel giro di due tre anni una squadra giovane e forte".

