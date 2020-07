esclusiva Pruzzo: "Zaniolo può essere il valore aggiunto in EL. Tutti sognano resti a Roma"

La Roma riparte da Zaniolo, a segno con il Brescia dopo il grave infortunio al ginocchio. Una nota lieta dopo l'ultimo periodo buio costellato da sconfitte e polemiche. "Dopo un problema fisico come il suo bisogna andarci piano, va reinserito gradualmente però è molto importante che stia tornando", dice a Tuttomercatoweb.com il bomber Pruzzo. "Non escludo che possa essere il valore aggiunto in Europa League".

Potrà davvero restare alla Roma nonostante le incertezze societarie?

"Qualunque tifoso sogna che possa restare e che la Roma possa ripartire da lui costruendo una grande squadra. Poi non so quali saranno le esigenze societarie ma mi auguro che per rimettere a posto le cose non si debba attingere alla cessione dei calciatori".

Si può pensare adesso ad un buon finale di stagione per la Roma?

"Sì anche se ci saranno altre partite difficili e ci sono varie squadre in forma vedi Napoli e Milan. I rossoneri meritano rispetto per quanto stanno facendo in questa ripresa del campionato".

Pioli ha detto che vuol provare a scavalcare la Roma...

"Ora è dietro e i giallorossi non devono sbagliare più".

La Roma potrà ripartire ancora da Dzeko?

"Direi di sì, altrimenti dove vai a parare? Sento dire che conte lo vorrebbe ancora ma mio parere chiuderà la carriera a Roma".

Da ex viola come ha visto ieri la Fiorentina?

"E' stato un buon punto per come si era messa la partita. Sarà pericolosa la gara di mercoledì col lecce".

Per il futuro viola si continua a parlare di Spalletti: che ne pensa?

"Sarebbe un'ottima soluzione, ha voglia di ripartire e costruire. E' un grande allenatore e certamente gusto per i viola. E' chiaro che poi chiederà qualcosa per il mercato, credo che ci sarà movimento anche se molto dipenderà da Chiesa".