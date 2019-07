ESCLUSIVA TMW - Puggioni: "Samp che scouting. Quaglia? Vecchio ma forte"

© foto di Federico Gaetano

Christian Puggioni portiere classe '81 è reduce da una stagione emzzo al Benevento. adesso è a Coverciano nel ritiro con i giocatori senza contratto: "Fa piacere aderire al progetto dell'assocalciatori - dice a TMW e poter svolgere un ritiro con persone preparate avendo pure la possibilità di conseguire il patentino di Uefa B. Per me in vista del prossimo anno sono arrivate delle proposte ma insieme al mio agente abbiamo preferito aspettare e valutare al meglio.

Qual è adesso la situazione portieri in Italia?

"Ci sono tanti giovani emergenti che hanno dimostrato di avere qualità. I giovani si sono evoluti unendo la bravura in porta al gioco con i piedi. Un plauso a chi li ha formati".

Che pensa della 'sua' Samp e del futuro anche societario?

La svolta è data se c'è una parte che vuole cedere una che vuole acquistare: se ci sono questi elementi alla fine un accordo si trova. Parlando del lato tecnico passare da Giampaolo a Di Francesco è stata una scelta giusta, si punta ora su uno dei migliori profili in Italia: ci sarà ovviamente bisogno di tempo per adattarsi al nuovo modulo. Potrà essere una stagione positiva per la Samp"

Quagliarella continuerà a segnare con continuità?

"Fabio è un amico, lo prendo in giro e gli dico che è vecchio e deve smettere (ride, ndr). Gli auguro le migliori fortune, è serio e ha sempre la voglia di un ragazzino, non vuol mai perdere neanche in partitella. Ha il fuoco dentro acceso e si sta togliendo grandi soddisfazioni"

La Samp ha anche la capacità di scoprire giovani che poi rivende a peso d'oro come Andersen...

"Joachim era fortissimo appena arrivato e si vedeva: doveva imparare solo la lingua e fare il difensore come chiede Giampaolo, un valore aggiunto nella valorizzazione dei giovani. La Samp è stata brava con il suo scouting molto molto efficente"