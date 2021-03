Puggioni al Secolo XIX: "Appendo i guantoni ma sogno di tornare alla Samp da dirigente"

Christian Puggioni, ex portiere tra le altre della Sampdoria, ha parlato al Secolo XIX: "Ho studiato da direttore sportivo, vorrei guardarmi intorno visto che da giugno dismetto i guanti. Preparatore dei portieri? Non ne posso più di portieri (ride, ndr). Scherzi a parte credo che ci sia un'assonzanza con il ds: entrambi soli. La Sampdoria? E' il mio sogno da sempre e non smetterò mai di essere riconoscente a chi lo ha reso possibile come giocatore. Spero che la mia storia coi blucerchiati non sia ancora finita. In qualità di dirigente? Dipendesse da me non avrei dubbi... Certo non dalla prima squadra".