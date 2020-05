esclusiva Regueira: "Solo colpi mirati. Occhio ad Amaral: ha il mancino di Recoba"

Intermediario e agente di talenti e big in Uruguay e Sudamerica, Alfredo Regueira racconta per Tuttomercatoweb.com il suo punto di vista su quello che sarà il mercato che abbiamo davanti. "Credo che il mercato cambierà per questa crisi: la pandemia ha bloccato il sistema. Servirà inventiva: da anni i club cercano di trovare situazioni diverse, ora servirà ancora di più. Ovviamente ci sarà un mercato che ci sarà comunque, con trattative già impostate. Ci saranno trattative mirate e ancor più approfondito. Ogni Euro sarà pesato".

Ci saranno poche scommesse sui talenti internazionali?

"Dipende. Sto parlando con un club per un argentino: se quell'opportunità si trasforma in un affare migliore per prezzo e modalità, allora puoi fare comunque trattative. Per questo devi reinventare e ripensare anche il modo in cui compri e vendi. Ci sarà meno mercato".

In Uruguay che talenti ci sono, occasioni per il mercato europeo e sudamericano?

"Rodrigo Amaral, ora ha ventitre anni. Ha avuto un problema di salute che ora ha risolto ed è tornato fisicamente alla normalità. In Uruguay il suo mancino è paragonato a quello di Recoba".

Davanti in Uruguay si fa un gran parlare di Milan del Defensor.

"Facundo Milan, diciotto anni, del Defensor. Ha esordito a sedici anni tra i professionisti: c'è stato un caso col club che poi ora è rientrato e ha ripreso a giocare. Nelle ultime gare Milan, contro il Penarol, è entrato a dieci minuti dal termine: ha conquistato il rigore e ha segnato il 2-1 dagli undici metri. E' chiacchieratissimo in Uruguay e può spostarsi in estate".