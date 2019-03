ESCLUSIVA TMW - Resp.Giovanili Empoli su Ricci (66°): "Playmaker di qualità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Samuele Ricci è uno dei talenti più in vista del calcio italiano. Play moderno, regista duttile, il baby centrocampista di casa Empoli viene dipinto e raccontato per Tuttomercatoweb.com dal responsabile del settore giovanile del club azzurro, Claudio Calvetti. "Samuele è un 2001 di buona qualità tecnica, abbinata a capacità atletiche importanti. E' resistente, veloce. E' un profilo interessante".

Il ruolo ideale, a suo avviso?

"E' ancora duttile, può fare tutti i ruoli di centrocampo. Personalmente lo vedo in mezzo, è un play dinamico, ha grandi capacità atletiche e tecniche che gli permettono di svolgere il ruolo con molta consapevolezza".

Difficile trovare un giocatore simile nel panorama italiano.

"Ha fatto la mezzala, ora gioca da play. Credo che in quel ruolo esprima il meglio, è giovane, altri magari lo vedranno in altre posizioni. Da noi gioca lì e sta facendo un ottimo campionato, è andato anche con l'Under 19 da sotto età, ha segnato lo scorso anno in finale dell'U17 contro l'Olanda quando perdemmo ai rigori. E' un profilo interessante ma non fatemi sembrare partigiano a riguardo...".