ESCLUSIVA TMW - Ricciardo: "Non siamo robot. Anche la Juve ha battute a vuoto"

Fonte: Dall'inviato a Carini (PA)

Giovanni Ricciardo, attaccante del Palermo, ha parlato del campionato di Serie D, con i rosanero a quota 37, a più otto rispetto al Savoia. “Vincere 10 partite consecutive non è stato mai facile, ma paradossalmente è stato perfino troppo illusorio. È un’impresa. Poi capita come contro Savoia e Palmese, la gente si chiede cosa succede. Ma non è nulla, è fisiologico avere un calo di risultati. Non solo noi, ma la Juventus, lo United, non esiste squadra che vince 38 partite. Siamo umani e non robot. Dobbiamo vincere. Quando abbiamo scelto Palermo, e il Palermo ci ha scelto, sapevamo benissimo che non c’erano alibi. Pure se eravamo partiti in ritardo, c’era un solo obiettivo, vincere il campionato. In un modo o nell’altro, ne siamo consapevoli”.

L'intervista completa a Giovanni Ricciardo sarà pubblicata alle 17.38