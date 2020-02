vedi letture

esclusiva Rizzitelli: "Roma ancora non uscita dalla crisi. Dzeko super, è più di un bomber"

La vittoria di ieri contro il Lecce consente alla Roma di ritrovare un po' di morale. Unita al successo in Europa League riporta un po' di serenità. "Però non è ancora uscita dalla crisi, non bastano due risultati. Anche perchè nelle prime cinque gare del girone di ritorno, prima di ieri, aveva conquistato solo quattro punti". Parla così a Tuttomercatoweb.com Ruggiero Rizzitelli, ex attaccante giallorosso (sei stagioni per lui nella Roma con 29 reti).

Dzeko intanto ha raggiunto Montella a quota 102 gol con la maglia della Roma...

"non è solo un bomber e lo dicono i numeri. Del resto è riuscito ad arrivare a questa cifra dopo meno di cinque anni totali con i giallorossi. Vuol dire avere una media quasi di un gol ogni due partite. E' un giocatore completo: a volte si dice che se un attaccante non segna diventa un uomo in meno per la sua squadra. Ecco, con Dzeko invece questo non accade assolutamente: fa salire la squadra, regala assist. Con lui si è sempre in undici".

Il quarto posto quanto è difficile per la Roma?

"E' dura soprattutto perchè l'Atalanta invece di rallentare aumenta il ritmo. Bisogna vedere se la Roma si ritrova ma ci sono da recuperare sette punti potenziali (i bergamaschi devono recuperare il match col Sassuolo). L'unico vantaggio può essere che la squadra di Gasperini sarà ancora impegnata in Champions visto che può superare il turno col Valencia. In questo caso la concentrazione andrebbe su questa competizione lasciando qualcosa al campionato".

Nel frattempo è stata fatta richiesta al Governo da parte della Figc di giocare le prossime partite a porte chiuse nelle zone interessate dal coronavirus. Che ne pensa?

"Credo sia giusto così, la priorità va alla salute. E al tempo stesso non si può fermare il campionato perchè non ci sono grandi spazi per recuperare le partite".

Parliamo anche del Torino: come si può rialzare?

"In teoria avrebbe bisogno del pubblico però è anche vero che soffre se iniziano ad esserci fischi o contestazioni. E allora da questo punto vista, se proprio vogliamo trovare un aspetto positivo, magari per una volta il Toro potrebbe trovare maggior concentrazione. Senza dimenticare comunque che l'apporto della tifoseria resta un valore aggiunto, un sostegno forte che ha sempre accompagnato la squadra".

Come vede il Toro nella lotta salvezza?

"Dietro corrono e il Toro si è fermato. Fa fatica a pareggiare, non solo a vincere. Non è abituato a lottare in queste zone della classifica. Quando sei nel mischione e non hai giocatori adatti o abituati a togliersi dai bassifondi può diventare dura. Prima si tira fuori meglio è...."