Rizzitelli: "Dybala aveva bisogno dell'amore di Roma. Maglia numero 10? Io la lascerei dov'è..."

Ruggiero Rizzitelli, storico ex attaccante della Roma, ha parlato così dell'exploit in giallorosso di Paulo Dybala nell'intervista concessa oggi a Il Messaggero: "Quando mi hanno detto che veniva a Roma, ho detto che l’unico problema era la condizione fisica. Sapevo che la gente l’avrebbe accolto a braccia aperte e lo avrebbe stimolato. La Juve lo ha messo da parte e lasciato andar via, in quella condizione lui aveva bisogno di gente che lo amasse. Maglia numero 10? Lui ha rinunciato lo scorso anno e ha fatto bene. Per rispetto a un grandissimo capitano che è Francesco Totti la dovrebbe lasciare dov’è".