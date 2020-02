vedi letture

esclusiva Rizzitelli: "Toro non abituato alla lotta salvezza. Prima si tira fuori meglio è"

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com a Ruggiero Rizzitelli si è parlato anche del Torino, una delle sue ex squadre. Ed è stata analizzata la difficile situazione della formazione guidata da Moreno Longo. "In teoria il Toro avrebbe bisogno del pubblico però è anche vero che soffre se iniziano ad esserci fischi o contestazioni. E allora da questo punto vista, se proprio vogliamo trovare un aspetto positivo, magari per una volta il Torino potrebbe trovare maggior concentrazione. Senza dimenticare comunque che l'apporto della tifoseria resta un valore aggiunto, un sostegno forte che ha sempre accompagnato la squadra".

Come vede il Toro nella lotta salvezza?

"Dietro corrono e il Toro si è fermato. Fa fatica a pareggiare, non solo a vincere. Non è abituato a lottare in queste zone della classifica. Quando sei nel mischione e non hai giocatori adatti o abituati a togliersi dai bassifondi può diventare dura. Prima si tira fuori meglio è...."