ESCLUSIVA TMW - Roggi: "Antonio unico ma Castrovilli è avviato a grandi livelli"

© foto di Alberto Fornasari

"Se inizierà anche a far gol, potremo dire di aver trovato l'erede di Antognoni". Ieri Vincenzo Montella ha elogiato così Gaetano Castrovilli, la nuova splendida scoperta viola a centrocampo. Un paragone davvero importante quello del tecnico della Fiorentina. "Antognoni è unico però Castrovilli mi piace, ha personalità ed ha bellissime prospettive davanti a sè", dice a Tuttomercatoweb.com Moreno Roggi che nella Fiorentina nel '72-73 iniziò a giocare proprio insieme ad Antonio. "Già tre anni fa, quando Castrovilli giocava in Primavera, Giancarlo mi parlò di lui come di un bel giocatore. Ripeto, Antognoni è Antognoni però Castrovilli può in effetti avvicinarsi a lui se inizia a segnare tanti gol. E' un bel paragone, ma non carichiamolo di troppe responsabilità"

In cosa in particolare può ricordare Antognoni?

"E' elegante, ha continuità di gioco e buona tecnica. Per come l'ho visto giocare può arrivare in Nazionale. peraltro in tribuna sabato c'era anche il ct Mancini"

E' più un numero 8 o un 10?

"Mi sembra completo, contrasta e costruisce. Mi pare davvero avviato a grandi livelli"