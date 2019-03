ESCLUSIVA TMW - Roggi: "Icardi? Spalletti ha sempre gestito bene spogliatoio"

© foto di Federico De Luca

Moreno Roggi, esperto agente, ha parlato a TMW soffermadosi su Roma e Inter. Sui giallorossi ha detto: "Di Francesco è stimato da tutti e non credo che la sua permanenza possa essere legata alla qualificazione contro il Porto, che peraltro è alla portata. Cosa penso dell'eventuale arrivo di Sousa? E' un allenatore adatto ad una grande ma faccio il tifo per Di Francesco"

Cosa pensa del futuro di Allegri?

L'obiettivo dichiarato è arrivare in fondo alla Champions. Non arrivarci vorrebbe dire far chiudere un ciclo così come potrebbe succedere in caso di vittoria della Champions. Se vedo Allegri da Real? Sì, benissimo., con la sua esperienza può essere il tecnico giusto per gli spagnoli"

Da agente come si sarebbe comportato nel caso di Icardi?

"Bisognerebbe conoscere i fatti. Io conosco bene Spalletti e so che gestisce ottimamente lo spogliatoio. Se è una cosa che è venuta fuori dallo spogliatoio è perchè altri dovevano cercare di risolvere certi problemi, questioni che non spettano a Spalletti. La gestione di Icardi? Sono per non creare problemi, i campioni non creano mai problemi, salvo poi andare in società per parlare con chi devono parlare per problemi economici. Se hanno invece problemi tecnici vanno dal tecnico e parlano con lui senza fare confusione. Ma la colpa non è di Spalletti".

Clicca sotto per guardare