ESCLUSIVA TMW - Ruggeri: "Con Lautaro Martinez l'Argentina ha gran futuro"

Fonte: dal nostro inviato Tancredi Palmeri

Oscar Ruggeri, ex capitano dell'Argentina e simbolo del calcio albi-celeste, ha così parlato a TuttoMercatoWeb.com direttamente dalla Copa America: "Icardi era dentro alla lista, ha avuto una possibilità ma poi è subentrato il problema che non si capiva se avrebbe giocato o meno. Penso che questo lo abbia penalizzato ma è un attaccante molto importante, magari ci sarà per le prossime competizioni perché è molto giovane ed un goleador implacabile. Credo che non sarà una decisione per la vita, ha da dimostrare che è più forte del Kun Aguero, e lo deve fare con i gol. In questa coppa le cose sono andate un po' meglio rispetto agli ultimi anni. Abbiamo una buona base. Abbiamo valori, il fatto è che stanno arrivando alla fine gli anni di Messi. A chi paragonare Lautaro Martinez? Lui sembra simile ad Aguero, o Romario... Ma più il primo per come si muove nell'area. Lui è un anticipatore di giocate, ha grande carattere. Credo che con lui abbiamo un futuro enorme, anche in vista del prossimo Mondiale. Quando andammo a giocare a Napoli nel Mondiale, gli italiani applaudivano sia i loro giocatori ma soprattutto noi. Ancona? Ho giocato poche partite in quell'anno... Ancona è dove è nato mio nonno, quindi la conoscevo già".