esclusiva Sannino: "Sarri? Un conto incidere su futuri campioni, diverso sui big"

Beppe Sannino allenatore esperto e senza peli sulla lingua ha espresso la sua opinione su Tuttomercatoweb.com su vari temi a partire dalla Juve e la sua competitività in Champions. "Vedremo nelle partite secche, anche se prima c'è il Lione. Quanto a Sarri ha una bella idea di calcio ma va detto che un conto è incidere su futuri campioni a cui puoi chiedere di sacrificarsi, altro discorso allenare i big. Si sacrificano anche loro ma a loro inevitabilmente va data la libertà di trovarsi la loro posizione e le loro giocate. Allegri è stato un gestore, Sarri è diverso e vuol dare la sua impronta, ha sempre giocato con uno spartito in cui tutti sanno cosa fare. Nella Juve è diverso: palla a Dybala o CR7 o Douglas Costa e possono decidere loro... L'Atalanta? E' uno società snella con un presidente ex calciatore. Fa un calcio spettacolare e Gasp può chiedere ai suoi di dare anche l'ultima goccia di sangue perchè è una filosofia. Gli allenamenti sono molto duri, ma quanti calciatori puoi spremere? Quali erano prima i big dell'Atalanta? Papu e Ilicic che io ho allenato e con me ha fatto bene ma era anarchico. Ora non vedo più l'Ilicic che si muove come per dire: gioco o non gioco è uguale. Bravo Gasp ma anche bravo Josip che ha capito che bisogna lavorare. L'Atalanta ha una marcia in più per come corre e porta tanti uomini in area avversaria".

Clicca sotto per guardare l'intervista completa in cui si parla tra gli altri anche di Gattuso ("il Napoli è compatto e gioca d'insieme") e Juric