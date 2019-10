ESCLUSIVA TMW - Sfogo ADL, Fedele: "Fiume in piena che purtroppo deborda"

Aurelio De Laurentiis senza freni. Su Lorenzo Insigne, "decida cosa fare da grande, cambi testa". Su Dries Mertens e José Maria Callejon, "se vogliono fare marchette in Cina, vadano". Su Kalidou Koulibaly, "prima o poi saremo costretti a venderlo". Perché? Tuttomercatoweb.com ha provato a capire e spiegare i motivi dello sfogo del numero uno del Napoli insieme a un addetto ai lavori di lungo corso come Enrico Fedele. "Il Presidente, purtroppo, quando è un fiume in piena deborda. E' un suo classico. E' un primo attore e si è preso la scena dicendo cose che nel calcio vanno dette tra le mura dello spogliatoio e non fuori".

Così nascono problematiche, non soluzioni.

"Esatto. Insigne dunque è un bambino? Il Napoli ha un bambino allora come capitano? Anche su Mertens e Callejon sono proclami elettorali, perché fare certe uscite? Le cose non si dicono pubblicamente ma si agisce in casa".

Forse voleva dare una scossa all'ambiente.

"La gente è abituata a sentire queste cose, quando un presidente parla troppo non è più credibile. Diventa lo sfogo tra amici al ristorante, le cose serie si fanno in silenzio, si agisce senza proclami".

E allora perché l'ha fatto?

"Per prendersi la scena, solo per questo. Protagonismo".