ESCLUSIVA TMW - Shakhtar, Stepanenko: "Vi racconto mister Paulo Fonseca"

Paulo Fonseca è ufficialmente il nuovo allenatore della Roma. Dopo tre stagioni e sette titoli (tre campionati, tre Coppa e una Supercoppa d'Ucraina) alla guida dello Shakhtar Donetsk, il giovane tecnico portoghese si prepara a una nuova, difficile, stimolante avventura: rilanciare i giallorossi in Italia e in Europa dopo un'annata a dir poco travagliata. Per conoscere meglio Fonseca, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva uno dei suoi fedelissimi con gli arancioneri: il mediano Taras Stepanenko, ancora oggi tra i calciatori più rappresentativi del club ucraino.

Stepanenko, cosa pensa della scelta di Fonseca e della Roma?

"È un'ottima scelta per entrambi. Sono convinto che Paulo cambierà lo stile di gioco dei giallorossi, farà di tutto per portarli a competere con le varie Juventus, Inter, Milan e Napoli. Lotterà per gli obiettivi più prestigiosi".

Come descriverebbe Paulo Fonseca?

"Come un grande lavoratore. Fin dal suo primo giorno allo Shakhtar ha lavorato sodo, ha sempre voluto raggiungere il top del top. È un tecnico e una persona molto ambiziosa, lo puoi percepire e respirare ogni giorno, in ogni allenamento e in ogni partita".

Che ricordo ha lasciato a lei e a tutto lo Shakhtar?

"Personalmente ho solo bei ricordi legati a lui. Paulo qui ha dimostrato di essere un grande allenatore e un grande uomo. Ha aiutato tutta la nostra squadra a crescere e migliorare, portando diverse novità con la sua innovativa filosofia di calcio. Lui e il suo staff ci hanno dato tantissimo, direi che hanno posto le basi del moderno Shakhtar Donetsk".

Proprio con Fonseca in panchina, avete affrontato la Roma agli ottavi di finale di Champions nel 2017-2018.

"Contro la Roma fummo eliminati, ma non giocammo certo peggio dei nostri avversari. All'andata da noi vincemmo 2-1 e, se non fosse stato per le parate di Alisson, avremmo sicuramente potuto segnare molti più gol. All'Olimpico poi fummo battuti 1-0 e i giallorossi passarono il turno proprio grazie alla rete realizzata fuori casa. Il campionato italiano è chiaramente più competitivo rispetto al nostro, ma quella Roma non si dimostrò affatto superiore allo Shakhtar".

Dallo Shakhtar alla Roma di Paulo Fonseca. Lo considera pronto per una piazza così blasonata?

"Paulo alla Roma può fare benissimo. La Serie A è un campionato duro, serio e con molta più pressione da parte di stampa e tifosi, ma sono sicuro che anche in questa nuova avventura verranno fuori il coraggio e la forza mentale del nostro ormai ex allenatore".

Lei è stato un simbolo del ciclo di Fonseca in Ucraina, che messaggio vuole mandargli a nome di tutto lo Shakhtar?

"Gli faccio i miei migliori auguri per questa nuova esperienza professionale. Spero che possa riportare in alto la Roma in Italia e in Europa, in bocca al lupo Paulo!".