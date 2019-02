ESCLUSIVA TMW - Stringara: "Icardi? Ora un'alternativa. Serve uno alla Cavani"

L'Inter riflette sul futuro e sulle decisioni da prendere su Icardi anche in vista della prossima stagione. Nel frattempo è salito alla ribalta Lautaro Martinez, capace di segnare gol decisivi contro il Parma e ieri contro il Rapid Vienna. "Può certamente rappresentare il futuro dei nerazzurri", dice a Tuttomercatoweb.com Paolo Stringara, ex centrocampista interista. "Bisogna dargli tempo di crescere, spesso si è fatto il paragone con Icardi che però quando è arrivato in Italia ha potuto giocare con continuità nella Samp, ha avuto la possibilità di maturare. Lautaro è giovane e può diventare un giocatore vero".

Che idea si è fatto della vicenda Icardi e cosa deve fare l'Inter? Deve iniziare a pensare ad un altro grande attaccante per l'anno prossimo?

"Spesso ho detto che bisogna anche vedere che cosa ha vinto l'Inter con i tutti i gol di Icardi. Per essere un attaccante da big non si può solo star lì ad aspettare il pallone e buttarlo dentro. Aggiungo che se prendi il pacchetto Icardi acquisti anche la procuratrice-moglie e personaggio pubblico. Sono cose forzate nel calcio di oggi perchè se poi la situazione non va come deve andare si arriva a fare ragionamenti da bar. Se l'Inter ha optato per la linea dura andrei avanti fino alla fine e cercherei un'alternativa".

Quale giocatore cercherebbe in particolare?

"Mi piacerebbe un attaccante alla Cavani. Uno che fa gol ma che partecipa anche alla manovra, non uno che aspetta solo il pallone in area. A volte con Icardi sembra di giocare con uno in meno".

L'Inter comunque sarà capace di andare avanti senza farsi condizionare da questo caso?

"Era sull'orlo del baratro ma ha vinto a Parma e ieri ha colto un altro successo. Alcune risposte le ha date".