ESCLUSIVA TMW - Stringara: "Inter, voto 7,5. Lautaro, che esplosione"

© foto di Marucci

"Il mio voto è 7,5". Questo il giudizio sul 2019 dell'Inter da parte di Paolo Stringara, ex centrocampista nerazzurro. "E' stato importante aver centrato la qualificazione alla Champions nella stagione scorsa con Spalletti - dice a TMW - e adesso in campionato la squadra sta andando molto forte. Non assegno un voto più alto come 8,5 o 9 perchè l'eliminazione dalla Champions con quella sconfitta con il Barcellona è stata brutta. Però ripeto, in campionato spero e ho fiducia che l'Inter lotti fino alla fine per lo scudetto. Anche perchè adesso potrà concentrarsi quasi esclusivamente sulla possibilità di conquistare il titolo".

Cosa è cambiato in questa stagione?

"Il potere anche fuori dal campo da parte del tecnico, Conte, nel chiedere gli acquisti. E poi è uno che ha vinto, da questo punto di vista è una garanzia"

Il giocatore simbolo qual è stato?

"Fino alla fine del campionato scorso avrei detto Skriniar. Ora dico Lautaro: quest'anno è esploso e non me l'aspettavo. L'ho criticato anche spesso, è una sorpresa molto positiva. Adesso spero che col rientro di Barella e Sensi l'Inter torni ad avere qualità, fantasia e frizzantezza".

Deluso per come è andata a finire la vicenda Icardi?

"Nessun rammarico, è stato gusto così anche perché altrimenti non sarebbe poi esploso Lautaro. Conte ha avuto la forza di escludere chi non era da Inter da un punto di vista etico. Non era semplice farlo".