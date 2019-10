ESCLUSIVA TMW - Suarez: "Lukaku fa sua parte ma inciampa troppo sul pallone"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ficcante, mai banale e soprattutto un concentrato di saggezza. Stiamo parlando di Luisito Suarez che da grandissimo ex interista racconta a Tuttomercatoweb.com le sue impressioni sulla squadra di Conte. "In Champions - dice - non ha iniziato bene ma col Barcellona si è ripresa dal punto di vista del gioco. Certo, ancora non è perfetta e si possono correggere degli errori. Però credo che i nerazzurri siano sulla buona strada. Se nel corso del mercato di gennaio verrà completata la squadra potrà dare filo da torcere fino alla fine alla Juve. Siamo ancora in tempo, l''Inter sta tenendo bene il passo e potrebbe essere ancor più importante intervenire se va avanti in Champions. Col Borussia intanto deve vincere per poter sperare di superare il girone".

Si continua a parlare molto di Lukaku e ora si sottolineano le potenzialità della coppia con Lautaro. Che ne pensa?'

"Lautaro mi sembra molto interessante, mentre Lukaku è un giocatore di forza e grinta. Per ora va bene ma per un domani, soprattutto pensando di arrivare a traguardi sempre più importanti servirebbe qualcuno con più consistenza tecnica. Per adesso ha fatto bene la sua parte ma per puntare ad altri traguardi andrei su altri giocatori. A livello individuale lavora e aiuta la squadra però...inciampa troppo sul pallone"

Conte lo ha voluto però a tutti i costi...

"Come diceva il mio vecchio compagno di squadra Aristide Guarneri 'piuttosto che niente meglio piuttosto'. Non credo che in estate sul mercato ci fosse di meglio rispetto a Lukaku. E in ogni caso ripeto, la sua parte la sta facendo".

Il mercato servirà anche per aumentare la qualità delle seconde linee...

"Sì perchè poi con tante gare da giocare rischi di andare in difficoltà. Infortuni, squalifiche, i sostituti servono".

Ora sarà necessario che l'Inter si tolga definitivamente di dosso l'etichetta di 'pazza' che stava per tornare in occasione della gara col Sassuolo...

"Se andiamo a guardare, l'Inter è sempre stata pazza quando non era ancora una grande squadra. Dipende sempre da cosa si può chiedere al gruppo".