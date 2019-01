ESCLUSIVA TMW - Torelló (MD): "Boateng-Barça ci spiazza. Dubbi sul carattere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kevin-Prince Boateng è a un passo dal Barcellona. L'indiscrezione lanciata oggi da Sky Sport ha sorpreso tutti, in Italia quanto in Spagna. I blaugrana hanno scelto l'attaccante del Sassuolo come sostituto di Munir El Haddadi, recentemente ceduto al Siviglia, e l'affare si potrebbe chiudere in prestito oneroso con diritto di riscatto già nelle prossime ore. Per saperne di più su come è stata presa questa notizia in Catalogna, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato la prima firma sui culé del quotidiano Mundo Deportivo, Roger Torelló.

Torelló, si sarebbe mai aspettato Kevin-Prince Boateng al Barcellona?

"Sinceramente no. Questa notizia oggi ci ha sorpresi tutti. Boateng non era nella lista degli obiettivi blaugrana per l'attacco, ma rispecchia sicuramente il profilo cercato dal club sul mercato. Al prezzo più basso possibile".

In questa stagione si contano appena cinque gol e due assist in 15 presenze col Sassuolo: perché puntare su Boateng?

"Boateng ha tanta esperienza, in passato ha già militato in una grande squadra come il Milan e può giocare sia da numero nove che più defilato sulle fasce. È un profilo alla Henrik Larsson, che conosce bene il campionato spagnolo grazie alla sua avventura al Las Palmas del 2016-2017. Un requisito, quest'ultimo, indispensabile per il Barcellona".

Operazione utile, quindi?

"Nessuno discute le sue qualità tecniche, dovremo vedere però come si comporterà fuori dal campo perché anche qui a Barcellona conosciamo bene il suo carattere fumantino e i suoi numerosi precedenti extra-calcio. Boateng può essere un acquisto valido se si assume le sue responsabilità e riconosce fin da subito il suo ruolo di alternativa a Luis Suarez".