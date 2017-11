ESCLUSIVA TMW - Torino, il Rijeka abbassa le pretese per Gavranovic: i dettagli

Il Torino continua a studiare il mercato in cerca del vice-Belotti. Tra i tanti nomi, piace - come raccontatovi in anteprima proprio su queste pagine - quello di Mario Gavranovic, trascinatore del Rijeka con 11 gol in 21 presenze nella Prva HNL e nazionale svizzero. L'attaccante classe 1989 non intende rinnovare il contratto in scadenza a giugno, fattore chiave che abbassa il costo del suo cartellino per la prossima campagna acquisti invernale da 3 a 1-1,5 milioni di euro. Mario Gavranovic rappresenta un usato sicuro e low cost: Torino, Ludogorets ed Espanyol restano alla finestra.