ESCLUSIVA TMW - Udinese, offerti 5 milioni per il gioiello croato Lepinjica

Scatto Udinese per il talentuoso Ivan Lepinjica, centrocampista di quasi due metri in forza al Rijeka: durante la sfida di coppa contro l'Inter Zapresic, ben tre squadre italiane hanno seguito da vicino il giocatore, protagonista di una grande Viareggio Cup l'anno passato. Ma in questo momento il club dei Pozzo sarebbe in netto vantaggio. Già offerti cinque milioni al club di Fiume per il giocatore (il club chiede sei milioni più bonus, ndr), che potrebbe però essere inizialmente tesserato per il Watford, altro club di famiglia: gli altri due club della Serie A che hanno spedito scout in Croazia per studiarlo sono Sassuolo e Fiorentina.